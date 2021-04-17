Роналду пропустит матч «Ювентуса» против «Аталанты» из-за травмы

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающий Криштиану Роналду пропустит матча 31-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

«У нас будет отсутствовать важный игрок. Роналду не примет участия в матче из-за мышечной травмы бедра. Было бы слишком рискованно везти его в Бергамо.

Проблема возникла после последней игры с «Дженоа». На этой неделе он не смог работать так, как хотел, и мы решили не рисковать. В старте выйдет Дибала", — приводит слова Пирло Football Italia.

В текущем сезоне 36-летний португалец провел 27 матчей в чемпионате Италии, забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи. «Ювентус» идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от идущего на первом «Интера» на 12 очков.

Матч 31-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» состоится завтра, 18 апреля. Начало — 16:00 по московскому времени.