Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире
Голкипер «Милана» Джануиджи Доннарумма готов остаться в клубе, если его зарплата вырастет до 12 миллионов евро за сезон. «Милан» же не готов платить 22-летнему вратарю больше 8 миллионов, сообщает Calciomarcato.
Переговоры пока застопорились, так как стороны не могут прийти к согласию.
Если «Милан» все же пойдет на условия Даннаруммы, то Джанлуиджи станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. По уровню зарплаты в серии А тогда он будет уступать только нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, который зарабатывает еще в два раза больше.
Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 29 матчей в серии А, в которых пропустил 32 гола. «Россонери» за восемь туров до конца чемпионата занимают второе место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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