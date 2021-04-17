Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире

Голкипер «Милана» Джануиджи Доннарумма готов остаться в клубе, если его зарплата вырастет до 12 миллионов евро за сезон. «Милан» же не готов платить 22-летнему вратарю больше 8 миллионов, сообщает Calciomarcato.

Переговоры пока застопорились, так как стороны не могут прийти к согласию.

Если «Милан» все же пойдет на условия Даннаруммы, то Джанлуиджи станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире. По уровню зарплаты в серии А тогда он будет уступать только нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, который зарабатывает еще в два раза больше.

Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел 29 матчей в серии А, в которых пропустил 32 гола. «Россонери» за восемь туров до конца чемпионата занимают второе место в турнирной таблице.