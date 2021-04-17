Чинквини: «Знаю, что спортивный директор «Фиорентины» расстроен из-за ситуации с Кокориным»

Экс-менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини

в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о перспективах российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина. Российский форвард восстанавливается после травмы.

— Сроки возвращения Кокорина постоянно затягиваются. Как считаете, успеет ли Александр проявить себя в этом сезоне? Или нужно подождать до следующего?

— Я надеюсь, что очень скоро Кокорин будет готов играть за «Фиорентину», — говорит Чинквини. — Возможно, на следующей неделе он сможет вернуться в группу и проводить полноценные тренировки. Также есть вероятность, что тренер сможет рассчитывать на него перед игрой с «Вероной» (матч запланирован на 20 апреля, — Прим. ред.). По крайней мере, я очень на это рассчитываю. Но я не в курсе всех тонкостей, как и остальные, узнаю новости из газет.

— Журналисты, болельщики, судя по откликам, несколько разочарованы трансфером Кокорина...

— Хорошо. Я знаю, что и спортивный директор (Даниэле Праде) расстроен из-за такого развития ситуации. Но мы видим точно такую же историю с Манджукичем в «Милане». Нужно понимать, что когда игрок прибывает в клуб в январе, есть вероятность, что могут возникнуть проблемы.

— Как считаете, есть вероятность, что «Фиорентина» попытается продать Кокорина летом?

?— Не знаю, я же не спортивный директор и не менеджер «Фиорентины». У клуба сейчас не самое завидное положение. Сегодня вечером состоится очень важный матч против «Сассуоло», после которого ситуация станет более ясной.