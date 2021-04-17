Чинквини: «Знаю, что спортивный директор «Фиорентины» расстроен из-за ситуации с Кокориным»
Экс-менеджер «Зенита» и «Фиорентины» Оресте Чинквини
в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о перспективах российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина. Российский форвард восстанавливается после травмы.
— Сроки возвращения Кокорина постоянно затягиваются. Как считаете, успеет ли Александр проявить себя в этом сезоне? Или нужно подождать до следующего?
— Я надеюсь, что очень скоро Кокорин будет готов играть за «Фиорентину», — говорит Чинквини. — Возможно, на следующей неделе он сможет вернуться в группу и проводить полноценные тренировки. Также есть вероятность, что тренер сможет рассчитывать на него перед игрой с «Вероной» (матч запланирован на 20 апреля, — Прим. ред.). По крайней мере, я очень на это рассчитываю. Но я не в курсе всех тонкостей, как и остальные, узнаю новости из газет.
— Журналисты, болельщики, судя по откликам, несколько разочарованы трансфером Кокорина...
— Хорошо. Я знаю, что и спортивный директор (Даниэле Праде) расстроен из-за такого развития ситуации. Но мы видим точно такую же историю с Манджукичем в «Милане». Нужно понимать, что когда игрок прибывает в клуб в январе, есть вероятность, что могут возникнуть проблемы.
— Как считаете, есть вероятность, что «Фиорентина» попытается продать Кокорина летом?
?— Не знаю, я же не спортивный директор и не менеджер «Фиорентины». У клуба сейчас не самое завидное положение. Сегодня вечером состоится очень важный матч против «Сассуоло», после которого ситуация станет более ясной.
Напомни, Кокорин в марте провел более десяти дней в римской клинике по поводу травмы мышц бедра, полученной в матче чемпионата Италии с «Ромой».
Всего за «Фиорентину» с момента перехода из «Спартака» в январе Кокорин провел три матча, сыграв в общей сложности 77 минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-znayu-chto-sportivny-j-direktor-fiorentiny-rasstroen-iz-za-situatsii-s-kokoriny-m/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю