Роналду призывает оставаться дома и помогать врачам

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он вместе со своими детьми. Португалец обратился к своим подписчикам в связи с пандемией коронавируса.

— В этот сложный момент для всего мира давайте будем благодарны за то, что имеет значение — наше здоровье, наши семьи, наших любимых людей. Оставайтесь дома, и давайте поможем медицинским работникам, которые борются за то, чтобы спасти наши жизни.

Ранее сообщалось, что Роналду вместе с семьей отправился на прогулку во время карантина.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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