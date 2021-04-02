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Роналду поддержал полузащитника «Барселоны» Фати

2 апреля 2021, 23:39
Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram
Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram поддержал полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, который восстанавливается после травмы.

В ноябре 2020 года 18-летний футболист был травмирован и перенес операцию на колене. Хавбек до сих пор не может восстановиться, он пропустит остаток сезона.

«Вперед, Ансу! Ты скоро вернешься! Не останавливайся!» — написал Роналду.

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