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Фанаты «Ювентуса» вывесили оскорбительный баннер перед матчем с «Торино»

13:13
Баннер фанатов «Ювентуса». Фото Фото - JuveNews.
Баннер фанатов «Ювентуса». Фото Фото - JuveNews.
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?Фанаты «Ювентуса» повесили баннер с обращением к игрокам у домашней арены клуба перед матчем с «Торино».

«Вас волнуют только социальные сети, спонсоры и миллионы. Сосредоточьтесь на дерби! Покажите яйца!», - говорится в баннере.

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В текущем сезоне «Ювентус» на третьем месте в чемпионате Италии с 55 очками после 27 матчей. Встреча 29-го тура Серии А «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля, начало - в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.juvenews.eu/news/juve-i-tifosi-tuonano-avete-a-cuore-solo-social-e-milioni-pensate-al-derby-fuori-i-cogl/

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