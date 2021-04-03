Фанаты «Ювентуса» вывесили оскорбительный баннер перед матчем с «Торино»
?Фанаты «Ювентуса» повесили баннер с обращением к игрокам у домашней арены клуба перед матчем с «Торино».
«Вас волнуют только социальные сети, спонсоры и миллионы. Сосредоточьтесь на дерби! Покажите яйца!», - говорится в баннере.
В текущем сезоне «Ювентус» на третьем месте в чемпионате Италии с 55 очками после 27 матчей. Встреча 29-го тура Серии А «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля, начало - в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.juvenews.eu/news/juve-i-tifosi-tuonano-avete-a-cuore-solo-social-e-milioni-pensate-al-derby-fuori-i-cogl/
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