Пирло рассказал о главных целях «Ювентуса» на остаток сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 29-го тура Серии А против «Торино».

«Цель состоит в том, чтобы выиграть все матчи, а затем посмотреть, что происходит спереди и сзади.

Мы должны выплеснуть весь гнев, потому что у нас есть большое желание победить. Наша цель заключается в том, чтобы победить завтра, а затем подумать о следующей игре», – заявил Пирло Football Italia.

Ранее, 1 апреля, появилась информация, что Пирло может лишиться своего поста уже после матчей серии А с «Торино» (3 апреля) и «Наполи» (7 апреля).

В текущем сезоне «Ювентус» выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Под руководством Пирло туринцы идут на третьем месте в чемпионате Италии с 55 очками после 27 матчей. Отрыв от лидирующего «Интера» составляет 10 очков.