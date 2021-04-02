Пирло рассказал о главных целях «Ювентуса» на остаток сезона
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 29-го тура Серии А против «Торино».
«Цель состоит в том, чтобы выиграть все матчи, а затем посмотреть, что происходит спереди и сзади.
Мы должны выплеснуть весь гнев, потому что у нас есть большое желание победить. Наша цель заключается в том, чтобы победить завтра, а затем подумать о следующей игре», – заявил Пирло Football Italia.
Ранее, 1 апреля, появилась информация, что Пирло может лишиться своего поста уже после матчей серии А с «Торино» (3 апреля) и «Наполи» (7 апреля).
В текущем сезоне «Ювентус» выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Под руководством Пирло туринцы идут на третьем месте в чемпионате Италии с 55 очками после 27 матчей. Отрыв от лидирующего «Интера» составляет 10 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168615/pirlo-juve-have-only-one-target
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