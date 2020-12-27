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Роналду не нужно будет отбывать карантин после возвращения из ОАЭ

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду улетел частным рейсом в Дубай, где состоится вручение наград в рамках премии Globe Soccer Awards. Роналду вместе с Лионелем Месси и Робертом Левандовским претендует на приз лучшему игроку года.

После поездки в Дубай португальцу не придется отбывать карантин, сообщает La Gazzetta dello Sport. Хотя с 21 декабря по 6 января все лица, возвращающиеся в Италию из-за границы, должны будут на определенное время самоизолироваться ввиду угрозы распространения коронавируса.

Однако в отношении футболистов действуют другие правила. Игроки могут оставаться в изоляции и контактировать только с товарищами по команде и регулярно сдавать тесты на коронавирус.

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