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Роналду готовится к возобновлению сезона и кладет эффектные мячи. Видео

01:21

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram. 35-летний португалец показал один из ударов на тренировке.

— Практикую удары до совершенства вместе с Пинсольо. Становлюсь сильнее, — подписал видео Роналду.

В текущем сезоне Роналду сыграл 32 матча, в которых забил 25 голов и сделал 9 результативных передач. Он перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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