Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Кальяри» (2:1) во втором туре чемпионата Италии. Бельгиец забил второй гол в двух матчах.

— Я очень рад этим первым двум победам в лиге и сегодняшнему успеху, — цитирует Football Italia Лукаку. — Это был тяжелый матч, нам пришлось бороться. Но это то, что мы должны делать в каждой игре, я рад за команду и за наших болельщиков.

Забивать в этой футболке — отличное чувство, я хочу помочь команде еще больше. Цель — продолжать в том же духе. Впереди перерыв на игры сборных. Важно, чтобы мы все вернулись в хорошем состоянии.

«Интер» победил «Кальяри». Лукаку забил второй гол в двух играх