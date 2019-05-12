"Рома" – "Ювентус": видеотрансляция матча в 21.30

В матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 12 мая, "Рома" принимает "Ювентус".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Рома" – "Ювентус" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).

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Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей