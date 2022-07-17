«Рома» является главным претендентом на Дибалу

Экс-форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти этим летом в «Рому», пишет romapress.

По данным источника, за игрока сейчас борются «Рома» и «Наполи». Ранее от покупки аргентинца отказался «Интер».

Отмечается, что «Наполи» пока не может сделать официальное предложение о трансфере футболиста из-за коммерческих проблем. Поэтому основным претендентом на Дибалу остается «Рома». Римляне ведут переговоры о покупке футболиста.

Дибала стал свободным агентом 1 июля — до этого он с июля 2015 года выступал за «Ювентус». В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.