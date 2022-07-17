Полузащитник «Интера» Асллани поделился эмоциями от своего перехода

Новый игрок «Интера» Кристьян Асллани рассказал о своих эмоциях от перехода в миланский клуб. 20-летний албанец стал футболистом команды на правах аренды в начале июля. В товарищеском матче против «Монако» (2:2) Асллани отметился голом.

«За полтора года я прошел путь от игрока, которому не доверяли, до перехода в «Интер». Буду продолжать отдавать все силы, чтобы мой прогресс продолжался. Очень рад каждый день тренироваться с такими футболистами, я могу очень многому у них научиться», — цитирует Асллани Sportitalia.

Он также сообщил о желании выиграть Скудетто.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах за основную команду «Эмполи».