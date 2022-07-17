«Лацио» хочет подписать бывшего полузащитника «Интера» Весино

«Лацио» интересуется бывшим полузащитником «Интера» Матиасом Весино, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, главный тренер римлян Маурицио Сарри заинтересован в работе с 30-летним уругвайцем. Сам футболист хочет, чтобы ему предложили контракт на 3 года.

Весино стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, «Интер» не стал продлевать с ним контракт. В прошлом сезоне полузащитник забил 1 гол в 22 матчах за «нерадзурри».