«Лацио» хочет подписать бывшего полузащитника «Интера» Весино
«Лацио» интересуется бывшим полузащитником «Интера» Матиасом Весино, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, главный тренер римлян Маурицио Сарри заинтересован в работе с 30-летним уругвайцем. Сам футболист хочет, чтобы ему предложили контракт на 3 года.
Весино стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, «Интер» не стал продлевать с ним контракт. В прошлом сезоне полузащитник забил 1 гол в 22 матчах за «нерадзурри».
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14
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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|0
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|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
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|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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|14.08
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Специя – Эмполи
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Ювентус – Сассуоло
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