«Рома» победила «Верону» и обошла в таблице «Ювентус»
«Рома» обыграла «Верону» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 3:1. Римляне поднялись в таблице на третье место, обогнав «Ювентус». При этом у действующих чемпионов Италии есть игра в запасе.
Чемпионат Италии
Серия А
20-й тур
«Рома» — «Верона» — 3:1 (3:0)
Голы: Манчини, 20 (1:0). Мхитарян, 22 (2:0). Майораль, 29 (3:0). Колли, 62 (3:1).
«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг (Кумбулла, 12), Спинаццола, Карсдорп (Бруну Перес, 86), Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Диавара, 86), Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 71), Майораль (Перес, 86).
«Верона»: Сильвестри, Фараони (Димарко, 57), Гюнтер, Чеккерини (Удогие, 80), Давидович, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 57), Барак, Тамез, Илич (Колли, 57), Калинич (Лазанья, 46).
Предупреждения: Пеллегрини, 17. Фараони, 23. Кумбулла, 38.
Судья: Пиччинини.
31 января. Рим. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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