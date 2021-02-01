«Рома» победила «Верону» и обошла в таблице «Ювентус»

«Рома» обыграла «Верону» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 3:1. Римляне поднялись в таблице на третье место, обогнав «Ювентус». При этом у действующих чемпионов Италии есть игра в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

«Рома» — «Верона» — 3:1 (3:0)

Голы: Манчини, 20 (1:0). Мхитарян, 22 (2:0). Майораль, 29 (3:0). Колли, 62 (3:1).

«Рома»: Пау Лопес, Смоллинг (Кумбулла, 12), Спинаццола, Карсдорп (Бруну Перес, 86), Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Диавара, 86), Пеллегрини, Вильяр (Кристанте, 71), Майораль (Перес, 86).

«Верона»: Сильвестри, Фараони (Димарко, 57), Гюнтер, Чеккерини (Удогие, 80), Давидович, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 57), Барак, Тамез, Илич (Колли, 57), Калинич (Лазанья, 46).

Предупреждения: Пеллегрини, 17. Фараони, 23. Кумбулла, 38.

Судья: Пиччинини.

31 января. Рим. Стадион Олимпийский.