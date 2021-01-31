Гасперини подтвердил, что Коваленко перейдет в «Аталанту»

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко станет игроком «Аталанты», сообщил главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини.

«Коваленко? Это операция, которую провел клуб, — цитирует специалиста Tutto Atalanta. — Он мог перейти как свободный агент летом, но прибудет сейчас и начнет интегрироваться в команду, как только прибудет.

24-летний украинец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Шахтер» и забил 4 мяча. Ранее сообщалось, что он сегодня прибудет в Италию и подпишет контракт с «Аталантой».