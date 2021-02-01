Гаттузо высказался о критике работы в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо эмоционально отреагировал на вопросы журналистов о его возможной отставке.

«Каждый день меня убивает то, что в турнирной таблице мы вторые с конца. Я не думаю, что некоторая критика в адрес игроков уместна. То, что пишут обо мне я вообще не читаю.



У меня всегда со всеми были хорошие отношения, не отрицаю, в последние две-три недели я разочарован. Но я не лицемер, есть большое уважение. И меня никогда не заставляли отступать от чего либо», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

После 20 туров серии A «Наполи» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов. 3 февраля подопечные Гаттузо встретятся с «Аталантой» в полуфинале Кубка Италии. Начало — в 22.45 по московскому времени.