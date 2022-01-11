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Стали известны имена тренеров, которые могут сменить Шевченко в «Дженоа»

15:01
Андрей Шевченко. Фото Getty Images
Андрей Шевченко. Фото Getty Images
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Руководство «Дженоа» пока приняло решение, что Андрей Шевченко продолжит работу на посту главного тренера первой команды. Однако положение украинского специалиста в стане «гриффонов» по-прежнему остается шатким, сообщает Calciomercato.

Боссы итальянского клуба рассматривают различные кандидатуры на должность потенциального нового главного тренера команды.

Среди итальянских специалистов называются Роландо Маран и Давиде Баллардини, однако руководство «Дженоа» также готово рассматривать иностранных специалистов. Так, в число претендентов, чтобы заменить Шевченко, вошли немец Бруно Лаббадиа и венгр Паль Дардаи. Последними местами работы обоих этих специалистов была берлинская «Герта».

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Иван Шитик все материалы автора

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