«Рома» может взять Вейналдума в аренду у «ПСЖ» с опцией выкупа
«Рома» рассматривает вариант трансфера полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума, сообщает Calciomercato.
Итальянский клуб готов взять хавбека в аренду на сезон с последующей опцией выкупа. Общая сумма сделки может составить 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.
Напомним, что по окончании сезона-2020/21 футболист сборной Нидерландов ушел из «Ливерпуля» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».
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|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0-0
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7
|Фиорентина
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|0
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8
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|0
|0
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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