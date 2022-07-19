«Рома» может взять Вейналдума в аренду у «ПСЖ» с опцией выкупа

«Рома» рассматривает вариант трансфера полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума, сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб готов взять хавбека в аренду на сезон с последующей опцией выкупа. Общая сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.

Напомним, что по окончании сезона-2020/21 футболист сборной Нидерландов ушел из «Ливерпуля» на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ».