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«Милан» хочет продлить контракт с защитником Калулу до 2027 года. Зарплата футболиста вырастет в 5 раз

«Милан» предложит защитнику Калулу новый контракт до 2027 года
Руслан Минаев
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«Милан» предлагает защитнику Пьеру Калулу новый контракт, сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство «россонери» предлагает 22-летнему французу новое соглашение сроком до 2027 года.

Действующий контракт футболиста с «Миланом» рассчитан до 2025 года. По нему Калулу зарабатывает около 400 тысяч евро в год. Ожидается, что эта сумма вырастет до 2 миллионов евро за сезон.

В чемпионском сезоне-2021/22 Калулу провел 37 матчей за «Милан», забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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