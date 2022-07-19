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«Милан» проявляет интерес к Миралему Пьяничу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» рассматривают возможность подписания полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

32-летний футболист вместе с испанской командой отправился в турне по США, где тренерский штаб будет внимательно следить за его игрой.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал четыре результативные передачи в 26 матчах.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллионов евро.

Миралем Пьянич
ФК Барселона
ФК Милан
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