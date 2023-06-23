«Рома» может арендовать ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Рому», сообщает Metro.

По данным источника, английский клуб предложил римлянам арендовать 26-летнего нидерландца.

Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2020 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 10 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.