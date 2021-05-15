«Рома» интересуется форвардом «Ньюкасла» Сен-Максименом
11:48
«Рома» интересуется нападающим «Ньюкасла» Алланом Сен-Максименом, сообщает Football Italia.
По информации источника, римляне рассматривают 24-летнего француза как потенциального футболиста, который поможет клубу в перестройке после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью.
В сезоне-2020/21 Сен-Максимен провел 24 матча за «Ньюкасл», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 28 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170661/roma-look-saint-maximin
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