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«Рома» интересуется форвардом «Ньюкасла» Сен-Максименом

11:48
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«Рома» интересуется нападающим «Ньюкасла» Алланом Сен-Максименом, сообщает Football Italia.

По информации источника, римляне рассматривают 24-летнего француза как потенциального футболиста, который поможет клубу в перестройке после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью.

В сезоне-2020/21 Сен-Максимен провел 24 матча за «Ньюкасл», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 28 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170661/roma-look-saint-maximin

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