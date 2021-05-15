«Рома» интересуется форвардом «Ньюкасла» Сен-Максименом

«Рома» интересуется нападающим «Ньюкасла» Алланом Сен-Максименом, сообщает Football Italia.

По информации источника, римляне рассматривают 24-летнего француза как потенциального футболиста, который поможет клубу в перестройке после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью.

В сезоне-2020/21 Сен-Максимен провел 24 матча за «Ньюкасл», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 28 миллионов евро.