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Тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорину нужно время на полноценное восстановление от травмы

10:58
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о ходе восстановления российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина от травмы бедра.

«Кокорин уже работает в общей группе, но ему нужно время для полноценного восстановления после двух травм. Посмотрим на его состояние через несколько дней», — приводит официальный Twitter «Фиорентины» слова Якини.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.

В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

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