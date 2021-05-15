Тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорину нужно время на полноценное восстановление от травмы

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о ходе восстановления российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина от травмы бедра.

«Кокорин уже работает в общей группе, но ему нужно время для полноценного восстановления после двух травм. Посмотрим на его состояние через несколько дней», — приводит официальный Twitter «Фиорентины» слова Якини.

Iachini ?? «Kokorin has been working with the group now, but naturally he needs time after two injuries. Let's see in the next couple of days.» — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 15, 2021

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.

В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.