Вьери – о будущем «Ювентуса»: «Без Лиги чемпионов это будет поразительный провал, многие уйдут»
Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о предстоящей игре «Ювентуса» в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Интера» и будущем команды, если они не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Считаю, что «Интер» обыграет «Ювентус», и туринцы не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Без Лиги чемпионов Роналду уйдет, и многие последуют за ним. «Ювентус» столкнется с серьезным финансовым кризисом. Это будет поразительный провал, многие игроки уйдут», - приводит слова Вьери Football Italia со ссылкой на Bobo TV.
В текущем сезоне «Ювентус» с 72 очками находится на пятом месте турнирной таблицы серии А. От идущего на четвертой позиции «Наполи» команда отстает одно очко.
Матч «Ювентус» - «Интер» пройдет 15 мая. Начало – в 19:00.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170632/vieri-%E2%80%98many-players-will-leave-juve-without-champions-league%E2%80%99
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