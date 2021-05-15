Вьери – о будущем «Ювентуса»: «Без Лиги чемпионов это будет поразительный провал, многие уйдут»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о предстоящей игре «Ювентуса» в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Интера» и будущем команды, если они не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Считаю, что «Интер» обыграет «Ювентус», и туринцы не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Без Лиги чемпионов Роналду уйдет, и многие последуют за ним. «Ювентус» столкнется с серьезным финансовым кризисом. Это будет поразительный провал, многие игроки уйдут», - приводит слова Вьери Football Italia со ссылкой на Bobo TV.

В текущем сезоне «Ювентус» с 72 очками находится на пятом месте турнирной таблицы серии А. От идущего на четвертой позиции «Наполи» команда отстает одно очко.

Матч «Ювентус» - «Интер» пройдет 15 мая. Начало – в 19:00.