Буффон не переживает по поводу отсутствия трофея Лиги чемпионов

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что он не грустит по поводу того, что ни разу в карьере не выиграл Лигу чемпионов.

«Лига чемпионов никогда не была для меня раной, для меня этот турнир являлся стимулом для того, чтобы каждый город бороться за что-то крайне важное.

Мне обидно за партнеров по команде, руководителей и болельщиков, которые ждут этого кубка почти тридцать лет. Для меня игра в Лиге чемпионов уже была радостью, победа в ней замкнула бы круг, но мне все равно», — цитирует Буффона официальный сайт Альфредо Педуллы.