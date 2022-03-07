«Рома» и «Фиорентина» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед»

Защитник Диогу Далот может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Контракт португальского защитника с манкунианцами действует до 2023 года. Переговоры о продлении соглашения на данный момент приостановлены.

В услугах игрока заинтересованы итальянские «Рома» и «Фиорентина».

В сезоне-2021/22 Далот провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.