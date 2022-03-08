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Сегодня, 09:29

Мертенс может покинуть «Наполи» в качестве свободного агента

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс летом может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство неаполитанского клуба пока не предлагало 34-летнему бельгийцу продлить контракт, который заканчивается летом 2022 года. Игрок может покинуть «Наполи» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Мертенс провел 28 матчей за «Наполи», в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

Дрис Мертенс
ФК Наполи
серия А
0
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 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
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8
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20
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 - : -
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6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
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 - : -
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Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Лацио

 20
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Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
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Николо Барелла

Интер

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Лацио

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Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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