Мертенс может покинуть «Наполи» в качестве свободного агента

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс летом может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство неаполитанского клуба пока не предлагало 34-летнему бельгийцу продлить контракт, который заканчивается летом 2022 года. Игрок может покинуть «Наполи» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Мертенс провел 28 матчей за «Наполи», в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.