Защитник «Кальяри» Белланова может перейти в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри просит руководителей туринской команды летом подписать контракт с молодым итальянским защитником «Кальяри» Раулем Беллановой, сообщает Goal.com.

Тренер «старой синьоры» просит боссов «Ювентуса» заполучить 21-летнего итальянского футболиста, который в данный момент на правах аренды выступает за «Кальяри».

Права на игрока принадлежат французскому «Бордо». За Белланову туринцы могут заплатить около десяти миллионов евро.

В этом сезоне Рауль Белланова провел в итальянской серии А. Защитник отметился одним голом и двумя ассистами.