«Интер» летом расстанется с полузащитником Алексисом Санчесом

Полузащитник «Интера» Алексис Санчес в летнее трансферное окно может покинуть команду, пишет журналист Никола Скира.

По сообщениям источника, клуб больше не заинтересован в услугах футболиста, поэтому готов расстаться с Санчесом, контракт которого истекает летом 2023 года.

В составе «Интера» 33-летний хавбек играет с лета 2019 года. В этом сезоне он провел 31 матч за команду во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 5 ассистов.