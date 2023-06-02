«Рома» готова продать Абрахама, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

«Рома» открыта к продаже форварда Тэмми Абрахама, утверждает The Telegraph.

По информации источника, римляне готовы продать 25-летнего англичанина, чтобы не иметь сложностей с финансовым фэйр-плей.

В текущем сезоне Абрахам провел 53 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.