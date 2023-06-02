Булыкин о признании Кварацхелии лучшим игроком сезона в серии А: «Очень высоко прыгнул»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поздравил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с получением награды лучшему футболисту серии А в сезоне 2022/23.

«Конечно, молодец! Очень высоко прыгнул, провел замечательный сезон. Самое главное — не останавливаться, а выдать следующий сезон еще интереснее. Тогда будет вообще супер», — сказал Булыкин «СЭ».

На счету 22-летнего Кварацхелии 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А-2022/23.

Этот сезон стал для Кварацхелии дебютным в чемпионате Италии. Летом 2022 года он перешел в «Наполи» из «Динамо» Батуми. До этого Хвича выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».