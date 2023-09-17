7:0! «Рома» разгромила «Эмполи» в домашнем матче
«Рома» на своем поле одержала крупную победу над «Эмполи» в матче 4-го тура серии А — 7:0.
У хозяев отличились Ренату Санчеш, Альберто Грасси, Брайан Кристанте, Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и Пауло Дибала, оформивший дубль.
После этой игры «Рома» поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 4 очка. Это первая победа команды Жозе Моуринью в сезоне. «Эмполи» идет на последнем месте (0 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
6
|Фиорентина
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|
7
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
8
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
9
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
10
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
11
|Рома
|4
|1
|1
|2
|11-6
|4
|
12
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
13
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
14
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
17
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
18
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
20
|Эмполи
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
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38 тур
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|0 : 0
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|4 : 2
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|1 : 1
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|3 : 2
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|7 : 0
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0
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