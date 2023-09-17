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Сегодня, 21:01

«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Фиорентине»

Виктория Кравченко
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Аталанта» в гостях проиграла «Фиорентине» в матче 4-го тура серии А — 2:3.

У победителей отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. У гостей забили Тен Копмейнерс и Адемола Лукман.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел свой дебютный матч в сезоне, выйдя на замену на 80-й минуте.

После этого матча «Фиорентина» поднялась на 5-е место серии А, набрав 7 очко. «Аталанта» опустилась на 8-ю позицию (6 баллов).

Италия. Серия А. 4-й тур
17 сент, 19:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:2
Аталанта
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
0
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«Монца» и «Лечче» сыграли вничью в матче серии А
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
6
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
7
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
8
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
9
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
10
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
11
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
12
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
13
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
14
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
15
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
16
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
17
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
19
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
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17.09 16:00
Монца – Лечче
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17.09 19:00
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