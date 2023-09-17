«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Фиорентине»

«Аталанта» в гостях проиграла «Фиорентине» в матче 4-го тура серии А — 2:3.

У победителей отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. У гостей забили Тен Копмейнерс и Адемола Лукман.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел свой дебютный матч в сезоне, выйдя на замену на 80-й минуте.

После этого матча «Фиорентина» поднялась на 5-е место серии А, набрав 7 очко. «Аталанта» опустилась на 8-ю позицию (6 баллов).