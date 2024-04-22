«Болонья» победила «Рому», Азмун забил единственный гол римской команды
«Болонья» на выезде победила «Рому» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 3:1.
За гостей забитыми мячами в этой встрече отметились Уссама Эль-Аззузи, Джошуа Зиркзее и Алексис Салемакерс. Автором единственного гола хозяев стал бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
«Болонья» продлила серию без поражений в серии А до пяти матчей. На данный момент команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 62 очками. У «Ромы» 55 баллов и пятая позиция.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|32
|26
|5
|1
|77-17
|83
|
2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63-37
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|33
|16
|8
|9
|58-39
|56
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|19.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Эмполи – Наполи
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Верона – Удинезе
|1 : 0
|21.04
|13:30
|
Сассуоло – Лечче
|0 : 3
|21.04
|16:00
|
Торино – Фрозиноне
|0 : 0
|21.04
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|0 : 2
|21.04
|21:45
|
Монца – Аталанта
|1 : 2
|22.04
|19:30
|
Рома – Болонья
|1 : 3
|22.04
|21:45
|
Милан – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|28
|1
|6
|
|
Малик Тшау
Милан
|17
|1
|5
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