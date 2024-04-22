«Болонья» победила «Рому», Азмун забил единственный гол римской команды

«Болонья» на выезде победила «Рому» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 3:1.

За гостей забитыми мячами в этой встрече отметились Уссама Эль-Аззузи, Джошуа Зиркзее и Алексис Салемакерс. Автором единственного гола хозяев стал бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

«Болонья» продлила серию без поражений в серии А до пяти матчей. На данный момент команда располагается на четвертом месте в турнирной таблице с 62 очками. У «Ромы» 55 баллов и пятая позиция.