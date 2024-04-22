«Милан» сыграет с «Интером» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник, 22 апреля. Миланское дерби пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Милан» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Красно-черные занимают второе место в турнирной таблице серии А с 69 очками. Черно-синие набрали 83 балла и располагаются на первой строчке чемпионата.

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