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Сегодня, 20:15

«Милан» — «Интер»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Милан» сыграет с «Интером» в чемпионате Италии 22 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Оливье Жиру (ФК «Милан»).
Фото Global Look Press

«Милан» сыграет с «Интером» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник, 22 апреля. Миланское дерби пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Милан» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Красно-черные занимают второе место в турнирной таблице серии А с 69 очками. Черно-синие набрали 83 балла и располагаются на первой строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 33-й тур
22 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
0
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Каннаваро стал новым главным тренером «Удинезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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35 тур
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37 тур
38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 0 : 3
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 0 : 0
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 0 : 2
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 1 : 2
22.04 19:30
Рома – Болонья
 - : -
22.04 21:45
Милан – Интер
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 28 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
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