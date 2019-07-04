"Рома близка к покупке Манчини из "Аталанты" за 24 миллиона евро

Защитник "Аталанты" Джанлука Манчини близок к переходу в "Рому", сообщает La Gazzetta dello Sport. Сумма трансфера составит 24 миллиона евро, включая бонусы, связанные с результатами.

Поначалу "Аталанта" просила 30 миллионов, но римскому клубу удалось сбить цену. Предполагается, что 23-летний защитник подпишет пятилетний контракт, по которому будет получать два миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу. Также в его активе 2 игры за сборную Италии.

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