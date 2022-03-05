«Рома» — «Аталанта»: Миранчук попал в стартовый состав

Российский полузащитник «Аталанты» попал в стартовый состав команды на матч28-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

Матч «Рома» — «Аталанта» пройдет сегодня, 5 марта, в Риме и начнется в 20.00 мск.

Напомним, 28 февраля гол и результативная передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию».

В этом сезоне 26-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице. «Рома» — на шестой строчке.