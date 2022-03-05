«Удинезе» победил «Сампдорию» в чемпионате Италии

«Удинезе» обыграл «Сампдорию» в матче 28-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

На 4-й минуте счет открыл нападающий «Удинезе» Жерар Деулофей. На 12-й минуте Дестини Удогие удвоил преимущество команды. Сократил отставание «Сампдории» на 13-й минуте Франческо Капуто.

«Удинезе» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии А. У «Сампдории» 26 очков и 16-я строчка.