Рибери планирует завершить карьеру

Полузащитник Франк Рибери хочет досрочно разорвать контракт с «Салернитаной» и завершить карьеру. Об этом рассказал инсайдер Джанлука ди Марцио.

В «Салернитане» футболист играет с лета 2022 года. В этом сезоне он провел всего 2 матча, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2021/22 француз провел 22 матча в серии А, отметившись 3 ассистами.

Ранее футболист сообщал, что после завершения карьеры хотел бы работать тренером.