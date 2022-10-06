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6 октября, 19:26

Моуринью: «Дибала — один из лучших игроков мира»

Моуринью назвал Дибалу одним из лучших игроков мира
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает нападающего Пауло Дибалу одним из лучших игроков мира.

«Он делает очень хорошую работу. Он отлично знает своих одноклубников. Для меня Дибала — один из лучших игроков в мире.

Он взял на себя ответственность — быть важнейшим игроком «Ромы». У него есть спокойствие, которое было у великих игроков», — цитирует Моуринью Fox Sports.

В это межсезонье Дибала подписал с римлянами 3-летний контракт.

В этом сезоне 28-летний аргентинец провел за «Рому» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Пауло Дибала
ФК Рома
Жозе Моуринью
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
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Лацио – Удинезе
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16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
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17.10 21:45
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