Моуринью: «Дибала — один из лучших игроков мира»
Моуринью назвал Дибалу одним из лучших игроков мира
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает нападающего Пауло Дибалу одним из лучших игроков мира.
«Он делает очень хорошую работу. Он отлично знает своих одноклубников. Для меня Дибала — один из лучших игроков в мире.
Он взял на себя ответственность — быть важнейшим игроком «Ромы». У него есть спокойствие, которое было у великих игроков», — цитирует Моуринью Fox Sports.
В это межсезонье Дибала подписал с римлянами 3-летний контракт.
В этом сезоне 28-летний аргентинец провел за «Рому» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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|
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|0
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|26
|
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|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
3
|Милан
|10
|7
|2
|1
|20-10
|23
|
4
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|
5
|Удинезе
|10
|6
|3
|1
|19-10
|21
|
6
|Рома
|9
|6
|1
|2
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|19
|
7
|Интер
|10
|6
|0
|4
|18-14
|18
|
8
|Ювентус
|10
|4
|4
|2
|13-7
|16
|
9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
10
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|2
|5
|3
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|11
|
11
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|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|
12
|Салернитана
|10
|2
|4
|4
|12-16
|10
|
13
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|9
|0
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|6
|5-17
|3
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38 тур
|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|2 : 2
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|3 : 2
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 2
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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