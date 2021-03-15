Рибери может уйти из «Фиорентины» в «Монцу» или вернуться в Германию

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает fichajes.net. 37-летнего хавбека не устраивает количество игрового времени: из 20 проведенных в серии A матчей он отыграл полностью только три встречи, забив один мяч.

У Рибери есть несколько вариантов продолжения карьеры. Один из них — «Монца», которая близка к выходу в серию A. Еще два — представители немецкой бундеслиги, названия которых не разглашаются.

Рибери выступал в Германии в составе «Баварии» с 2007 по 2019 год, в «Фиорентине» он играет последние два сезона.

Цвета «Фиорентины» также защищает российский нападающий Александр Кокорин.