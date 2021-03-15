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Иммобиле заявил, что не намерен покидать «Лацио»

16:52
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Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле подтвердил намерение оставаться в римском клубе как можно дольше.

«Нас все устраивает в Риме. Моей семье тут нравится. Клуб, тренер Симоне Индзаги, футболисты — мы все вместе занимаемся одним делом, создаем команду, добиваемся успехов. Хочется сделать еще больше», — цитирует футболиста Football Italia со ссылкой на ESM.

В текущем сезоне 31-летний форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 5 результативных передач. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Папа Римский сказал, что трех детей для меня мало. Придется его послушаться». Лучший бомбардир Европы Чиро Иммобиле — о жизни и футболе, Риме и «Лацио», Клоппе и Тухеле

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