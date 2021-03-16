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«Спортинг» хочет выкупить экс-хавбека «Локомотива» Жоау Мариу

09:25
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Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу может остаться в «Спортинге». Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Николо Скира.

28-летний хавбек выступает за португальский клуб на правах аренды, как и ранее он играл за «Локомотив». Права на него принадлежат «Интеру».

«Спортинг» работает над выкупом футболиста и хочет предложить четырехлетний контракт. Арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Напомним, что Мариу играл за «Спортинг» с 2011 по 2016 год, после чего перешел в «Интер».

В прошлом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач. «Локомотив» отказался от его покупки из-за высокой стоимости.

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