«Спортинг» хочет выкупить экс-хавбека «Локомотива» Жоау Мариу
Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу может остаться в «Спортинге». Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Николо Скира.
28-летний хавбек выступает за португальский клуб на правах аренды, как и ранее он играл за «Локомотив». Права на него принадлежат «Интеру».
«Спортинг» работает над выкупом футболиста и хочет предложить четырехлетний контракт. Арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Напомним, что Мариу играл за «Спортинг» с 2011 по 2016 год, после чего перешел в «Интер».
В прошлом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач. «Локомотив» отказался от его покупки из-за высокой стоимости.
#Sporting are working to sign #JoaoMario in summer on a permanent deal from #Inter (now is on loan). Opened talks. Ready 4-years contract. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) March 15, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю