Рэмзи хочет покинуть «Ювентус» летом
11:35
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может покинуть команду летом, сообщает Calcio Mercato.
По информации СМИ, Рэмзи хочет перейти в клуб из чемпионата Англии. Его семья стремится переехать в Великобританию.
Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» заинтересован в покупке валлийца.
В сезоне 2020/2021 30-летний полузащитник провел 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/calciomercato-juve-dove-puo-finire-ramsey-26199
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