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Рэмзи хочет покинуть «Ювентус» летом

11:35
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может покинуть команду летом, сообщает Calcio Mercato.

По информации СМИ, Рэмзи хочет перейти в клуб из чемпионата Англии. Его семья стремится переехать в Великобританию.

Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» заинтересован в покупке валлийца.

В сезоне 2020/2021 30-летний полузащитник провел 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.  

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/calciomercato-juve-dove-puo-finire-ramsey-26199

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