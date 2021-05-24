Рэмзи хочет покинуть «Ювентус» летом

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может покинуть команду летом, сообщает Calcio Mercato.

По информации СМИ, Рэмзи хочет перейти в клуб из чемпионата Англии. Его семья стремится переехать в Великобританию.

Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» заинтересован в покупке валлийца.

В сезоне 2020/2021 30-летний полузащитник провел 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.