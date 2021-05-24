Кьеллини подвел итоги сезона чемпионата Италии: «Вздохнули с облегчением»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал итоги сезона 2020/2021 чемпионата Италии.

«Мы рады за Пирло. Это был его первый сезон, и это было непросто. Вздохнули с облегчением, потому что две недели назад думали, что достичь такого результата невозможно. Если бы мы были настроены также весь сезон, то не оказались бы в подобной ситуации.

Но не о чем сожалеть. «Интер» заслужил чемпионский титул. В этом сезоне мы выиграли два трофея и получили шанс выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это важнее всего», — приводит слова Кьеллини Goal со ссылкой на DAZN.

23 мая «Ювентус» в гостях одержал разгромную победу над «Болоньей» (4:1) в матче 38-го тура чемпионата Италии. Команда набрала 78 очков и заняла четвертое место в турнирной таблице. Это позволило им выйти в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2021/22.