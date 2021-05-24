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Конте – о чемпионстве «Интера»: «Посвящаю победу себе»

11:54
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал чемпионство команды в сезоне 2020/2021.

«Это правильное завершение необычного сезона. Мы демонстрировали красивую игру весь сезон. Это показывает, что игроки всегда хотят побеждать. Мы набрали 91 очко, забили более 90 голов. У нас лучшая защита и одна из лучших атак в лиге. Сейчас мы счастливы, потому что смогли подарить победу нашим болельщикам.

Когда я пришел в «Интер», я столкнулся с определенным давлением, потому что команда не побеждала и смотрела снизу вверх на «Ювентус». Мы работали, и таков результат наших трудов. Конечно, это было нелегко. Победа дала понят, что серьезный подход, труд и умения идти на определенные жертвы — единственное оружие, которое у меня есть. Мы все были хороши. Я посвящаю эту победу себе. Мне действительно нужно было отдать все», — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на канал «Интера».

Конте возглавил «Интер» в мае 2019 года. По итогам сезона-2020/2021 команда стала чемпионом Италии впервые за 11 лет.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/171115/conte-i-dedicate-scudetto-myself

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