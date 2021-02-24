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«Реал» следит за главным тренером «Ромы»

19:15
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека вскоре может покинуть римский клуб. За португальским специалистом следит «Реал, утверждает Corriere dello Sport.

Действующий контракт экс-тренера Шахтера с «волками» завершается летом, но выход в Лигу чемпионов активирует автоматическое продление.

В случае, если «сливочные» завершат сезон без единого трофея, то будущее главного тренера Зинедина также окажется под угрозой. И Фонсека рассматривается в качестве одного из возможных сменщиков.

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