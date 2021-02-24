IFFHS назвала Буффона лучшим вратарем с 1987 по 2020 годы

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших вратарей в период с 1987 по 2020 годы.

Рейтинг складывался из списков лучших голкиперов по каждому году.

Лучшим IFFHS признала вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Чемпион мира-2006 пять раз становился лучшим голкипером года.

Столько же раз лучшими в году признавались испанец Икер Касильяс (занял второе место в рейтинге) и немец Мануэль Нойер (пятое место).

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Буффон, Италия — 357 очков

2. Икер Касильяс, Испания — 260

3. Петр Чех, Чехия — 218

4. Эдвин Ван дер Сар, Голландия — 201

5. Мануэль Нойер, Германия — 200

6. Петер Шмейхель, Дания — 179

7. Оливер Кан, Германия — 162

8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай — 146

9. Вальтер Дзенга, Италия — 132

10. Андони Субисарета — 132

В рейтинг вошли советский вратарь Ринат Дасаев (37-е место) и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (47-е место).