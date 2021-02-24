IFFHS назвала Буффона лучшим вратарем с 1987 по 2020 годы
Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших вратарей в период с 1987 по 2020 годы.
Рейтинг складывался из списков лучших голкиперов по каждому году.
Лучшим IFFHS признала вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Чемпион мира-2006 пять раз становился лучшим голкипером года.
Столько же раз лучшими в году признавались испанец Икер Касильяс (занял второе место в рейтинге) и немец Мануэль Нойер (пятое место).
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Джанлуиджи Буффон, Италия — 357 очков
2. Икер Касильяс, Испания — 260
3. Петр Чех, Чехия — 218
4. Эдвин Ван дер Сар, Голландия — 201
5. Мануэль Нойер, Германия — 200
6. Петер Шмейхель, Дания — 179
7. Оливер Кан, Германия — 162
8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай — 146
9. Вальтер Дзенга, Италия — 132
10. Андони Субисарета — 132
В рейтинг вошли советский вратарь Ринат Дасаев (37-е место) и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (47-е место).
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