«Реал» предложил «Ювентусу» обменять Влаховича на одного из своих игроков

Руководство «Реала» направило запрос на обмен игроками «Ювентусу», сообщает Calciomercatoweb. Клуб заинтересован в приобретении нападающего «старой сеньоры» Душана Влаховича.

По информации издания, боссы мадридской команды готовы предложить в обмен на сербского нападающего одного из своих игроков. На выбор «Ювентусу» предоставили Эдена Азара и Эдуардо Кавамингу.

22-летний серб пополнил ряды «старой сеньоры» в январе 2022 года. За трансфер нападающего из «Фиорентины» заплатили 81 миллион евро.

В текущем сезоне Влахович сыграл за «Ювентус» 15 матчей, забил семь голов и отдал две голевые передачи.