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Сегодня, 14:30

«Реал» предложил «Ювентусу» обменять Влаховича на одного из своих игроков

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Реала» направило запрос на обмен игроками «Ювентусу», сообщает Calciomercatoweb. Клуб заинтересован в приобретении нападающего «старой сеньоры» Душана Влаховича.

По информации издания, боссы мадридской команды готовы предложить в обмен на сербского нападающего одного из своих игроков. На выбор «Ювентусу» предоставили Эдена Азара и Эдуардо Кавамингу.

22-летний серб пополнил ряды «старой сеньоры» в январе 2022 года. За трансфер нападающего из «Фиорентины» заплатили 81 миллион евро.

В текущем сезоне Влахович сыграл за «Ювентус» 15 матчей, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

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Душан Влахович
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5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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